سوبر كورة.. الصين تهدد مفاوضات الأهلي والزمالك مع كودجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص انتقال المهاجم التوجولى كودجو لاعب نهضة بركان المغربى، لأحد قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد تلقى اللاعب إغراءات عديدة من الدوري الصيني بمقابل مادي ضخم. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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