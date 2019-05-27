الإسماعيلى يهاجم الجونة بـ"بامبو وشيلونجو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة محمود جابر، قائمة الفريق لمواجهة الجونة ضمن منافسات الأسبوع الأخير بالدوري. Advertisements وجاء تشكيل الفريق كالتالي: وجاء تشكيل الفريق كالتالي: في حراسة المرمى محمد فوزي خط الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة خط الهجوم: كريم بامبو - بينسون شيلونجو

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