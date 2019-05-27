تعرف على تشكيل المقاصة والطلائع قبل المواجهة الأخيرة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال عمر، المدير الفنى لمصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، التى تنطلق في العاشرة مساء اليوم الإثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري. وضم تشكيل المقاصة كلاً من: وضم تشكيل المقاصة كلاً من: محمد كوكو لحراسة المرمي عمر الوحش – طه عادل – محمد دبش – حسنى فتحي في خط الدفاع أحمد محسن – محمد تونى – هاني سعيد – ميدو جابر – شميلس بيكلي - في خط الوسط جون أنطوى في الهجوم. وعلى دكة البدلاء: بلتاجي سمير – وليد عادل – أحمد ياسين – حسام عبد الواحد – باولن فوافي – مروان حمدي – خالد الشيخ. Advertisements فى المقابل أعلن لوك أيميل تشكيل طلائع الجيش والذى يضم كلاً من.. محمد بسام فى حراسة المرمى فى الدفاع.. أحمد سامى - عاصم صلاح - على الفيل - إسلام جمال فى الوسط.. يوسف بيبو - فرانك استيفن - إسلام سلامونتى - كريم طارق - بوشا فى الهجوم.. مصطفى محمد.

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