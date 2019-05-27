سوبر كورة يكشف تفاصيل جرى "عنتر" فى نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات "سوبر كورة"، جرى محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، فى إياب دور نهائى الكونفدرالية. ويكشف سوبر كورة أسباب جرى محمد عنتر من لاعبى نهضة بركان.. لمعرفة الأسباب ومشاهدة الفيديو اضغط هنا..

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