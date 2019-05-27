شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 4 أهداف حصاد آخر مواجهة بين الجونة والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة مساء اليوم يلتقى فريق الجونة مع الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدورى.

وقبل مواجهة الليلة، التقى الجونة مع الإسماعيلى يوم 10 أبريل الماضى بالجولة السابعة عشرة من المسابقة المحلية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، أحرز أحمد حسن مكى هدفين للجونة، وشيلونجو ومحمود متولى للدراويش.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 50 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 12 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.