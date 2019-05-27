شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أرسلنا خطاب تأجيل مباراة الأهلى والمقاولون فى السابعة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مصدر مسئول باتحاد الكرة عن كواليس خطاب تأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب، والتى كان مقررا لها غدا الثلاثاء فى الدوري.

وقال المصدر إن الخطاب تم إرساله إلى ناديىّ الأهلى والمقاولون العرب، فى تمام السابعة صباح اليوم الاثنين، مضيفا: "اتحاد الكرة فضل الانتظار لحين انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية، وأرسلنا الخطاب فى ساعة مبكرة اليوم".

يذكر أن اتحاد الكرة سيعلن غدا المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى وكأس مصر.