شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة شاهد عيان على تجهيز ابن الحضرى لخلافته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق وفريق النجوم الحالى، لتجهيز ابنه ياسين، لخلافته فى الملاعب، حيث يتواجد معه فى التدريبات الشاقة التى اعتاد عليها والده. لمشاهدة تدريبات عصام الحضرى وابنه اضغط هنا..

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