شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد انتهاء الكونفدرالية.. ماذا ينتظر الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية التى توج بها الزمالك على حساب نهضة بركان المغربى ، بنتيجة 5/3 بعد الاحتكام بركلات الترجيح ، سيكون الزمالك و جماهيره على موعد مع بطولات أخرى سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى .

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف ، ليتساوى الفريقان فى نتيجة مباراتى الذهاب و العودة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتى حسمت اللقب الافريقى للزمالك ليكون ثانى الأندية المصرية التى تتوج باللقب بعد الأهلى الذى توج به عام 2014

السوبر الافريقى

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تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية ، يعنى تأهله إلى نهائى السوبر الأفريقى ، على أن يلتقى مع الفائز من الوداد المغربى و الترجى التونسى، ويقام السوبر الأفريقى أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من أغسطس المقبل .

مباريات الزمالك فى الدورى

بعد نهاية الماراثون الافريقى ، والتتويج بالكونفدرالية ، يعود فريق الزمالك إلى المسابقة المحلية، و يخوض مبارياته ببطولة الدورى ، حيث يتبقى له 5 مباريات أمام كل من الإنتاج الحربى 30 مايو ، و يوم 3 يونيو مباراة لم يتحدد طرفها بعد ، على أن تكون امام الجونة أو حرس الحدود ، بينما المباريات الثلاثة المتبقية تقام عقب بطولة أمم أفريقيا.

كأس مصر

يستعد الأبيض أيضا لخوض مباراته ببطولة كأس مصر أمام مصر المقاصة بمنافسات دور ربع نهائى كأس مصر ، والتى لم يتحدد موعدها حتى الآن، وكان الزمالك وصل الى ربع النهائى بالفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، بينما وصل المقاصة لدور الثمانية بعد التغلب على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.