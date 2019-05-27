هدف لا ينسى.. عمرو جمال يقود الأهلى للفوز بالسوبر الأفريقى أمام الصفاقسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن النادى الأهلى فى الفوز بالسوبر الأفريقي عام 2014 على حساب الصفاقسي التونسي، فى المباراة التى شهدت تألق عمرو جمال مهاحم الفريق الأحمر، حيث نجح فى تسجيل هدفين. Advertisements ويعتبر الهدف الثالث لعمرو جمال فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الأهلى هدف الفوز باللقاء.

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