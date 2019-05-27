شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رحيل جروس يبقى 5 لاعبين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحيل السويسرى كريستيان جروس عن أسوار نادي الزمالك سيكون بمثابة قبلة الحياة لبقاء 5 لاعبين داخل القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. رحيل جروس يبقى 5 لاعبين فى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.