تقرير.. من هو المصري ناصف ساويرس "بطل" أستون فيلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد محاولتين لم يكتب لهما الاستمرار في بريطانيا، نجح رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في محاولته الثالثة للاستثمار في أندية كرة القدم الإنجليزية بالصعود بنادي أستون فيلا أستون فيلا للدوري الأنجليزي الممتاز بعدما توج بطلا لدورة "البلاي أوف" متخطياً منافسه ديربي كاونتي.

أستون أعلن في يوليو الماضى استحواذ ناصف ساويرس عبر شركته التي يقاسمه فيها رجل أعمال أمريكي يُدعى ويس إندز الاستثمارات في النادي.

ولم يحدد بيان النادي الإنجليزي التفاصيل المادية للصفقة، إلا أن تقارير إنجليزية أكدت أن الصيني توني شيا المالك السابق للنادي استغنى عن حصة قدرها 55% لشركة NSWE المملوكة لرجلي الأعمال ناصف ساويرس وويس إيدينز خشية الخسائر الضخمة التي كانت متوقعة، والتي كان من المنتظر أن تصل إلى 5 ملايين جنيه استرليني شهريًا بسبب فشل الفريق في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح ناصف ساويرس هو المصري الثالث الذي يملك نادياً إنجليزياً ويصعد به إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن كانت هذه المرة مقاسمة مع شريكه الأمريكي إندز، حيث سبقه إلى بلاد الإمبراطورية التي كانت لا تغرب عنها الشمس كل من عاصم علام كالك هال سيتي ومحمد الفايد مالك فولهام .

Advertisements

وينتمي ساويرس لواحدة من أغنى العائلات في العالم حيث قدرت صحيفة "ميرور" أنه مقدرة ثروة آل ساويرس بـ 36 مليار دولار، فيما ذكرت أن ناصف ساويرس يحتل المركز 251 عالميًا بين قائمة أغنياء العالم.

وُلد ناصف ساويرس عام 1961 لأسرة تنتمي لمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت أسرته بنشاطاتها في المجال الاقتصادي، حيث أسس والده أنسي ساويرس شركة أوراسكوم متعددة النشاطات، كما يعد شقيقه نجيب ساويرس أحد أشهر رجال الأعمال المصريين.

ناصف ساويرس يحمل الجنسيتين المصرية والبلجيكية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة OCI N.V وهي شركة أسمدة نيتروجينية هولندية يُقدر رأس مالها بـ 5.3 مليار يورو، وتعد من اهم الشركات المنتجة للصناعات الكيماوية عالميًا، كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة Topco بمجموعة NNS وهي شركة بارزة في مجال الاستثمار.

NNS هي إحدى أبرز المساهمين في شركة Adidas AG الأشهر عالميًا في مجال المنتجات الرياضية، وأصبح ناصف ساويرس عام 2016 عضوًا بمجلس إدارة الشركة، كما امتد نشاط ناصف ساويرس الرياضي لمساهمة مجموعة NNS في شكة بروينز سبورتس كابيتال، والتي تأسست للبناء والاستثمار في مجالي الرياضة والإعلام.