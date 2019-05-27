تقرير.. مالكه مصري و"الأمير" أبرز مشجعيه.. آستون فيلا العائد إلى أضواء الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بأقدام لاعبيه وبفكر مدربه دينيسي سميث، عاد آستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 3 مواسم، شهدت محاولات كبيرة من جانب إدارة النادي وجهازه الفني لوضع قدمًا في بريميرليج مجددًا.

آخر ظهور لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز كان في موسم 2015/2016 -الذي شهد تتويج ليستر سيتي ببطولة بريميرليج- حيث قدم الفريق أسوأ ظهور في البطولة، فلم ينجح في الفوز سوى بثلاث مباريات فقط، وتعادل في 8، بينما تلقى الخسارة خلال 27 مواجهة.

فيلا اصطحب كل من نورويتش سيتي -العائد الموسم المقبل- ونيو كاسل يونايتد للهبوط إلى دوري تشامبيونشيب باحثين عن أمل العودة إلى دوري النخبة.

نادي آستون فيلا ليس بالنادي الوليد، فهو فريق يتمتع بعراقة كبيرة وسط أندية الدوري الإنجليزي، وواحدًا من أهم أندية إنجلترا، وكان الفريق ضمن 12 ناديًا ( أستون فيلا - ولفرهامبتون - ويست بروميتش ألبيون - ستوك سيتى - ديربى كاونتى - نوتس كاونتى - بيرنلى - بلاكبيرن روفرز - بولتون - إيفرتون - بريستون نورث - أكرينجتون ) تنافست في دورى كرة القدم الإفتتاحى عام 1888 حيث كان رئيس نادى أستون فيلا وليام ماكجريجور هو صاحب فكرة إنشاء الدورى الإنجليزى .

يعود تاريخ تأسيس النادي إلى مارس 1874 في برمنجهام بإنجلترا، وشهدت أولى مبارياته واقعة تاريخية لا تُنسى عندما وافق على خوض مواجهة أمام نادى أستون بروك سانت مارى للرجبى و كان من شروط اللقاء موافقة آستون فيلا على لعب الشوط الأول من المباراة بقانون مباريات الرجبى و الشوط الثانى من المباراة بقانون كرة القدم و انتهت المباراة بفوز أستون فيلا 1 - صفر.

في أولى نسخ الدوري الإنجليزي التي أقيمت موسم 1888/1889 احتل فريق أستون فيلا المركز الثانى خلف بريستون نورث بطل الدورى، بينما كانت أول بطولة يتوج بها موسم 1893/1894، كما حصل على ثنائية دوري والكأس موسم 1896/1897، وشارك أستون فيلا في بطولة كأس أوروبا 1982 بعدما تُوج بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 1980/1981 وفاز باللقب، واستمر النادي حتى القرن العشرين أحد أبطال إنجلترا حتى اشتدت المنافسة بين الأندية إلا أنه حافظ على كيانه كأحد أهم الأندية الإنجليزية.

ساويرس.. المالك المصري

تغير موقف النادي الإنجليزي وسط الأندية الكبرى إلى حد كبير، وابتعد عن المنافسة على البطولات سواء كانت محلية أو أوروبية، حتى الموسم الكارثي في 2015/2016 الذي انتهى بهبوطه إلى دوري تشامبيونشيب.

في يوليو الماضي، أعلن آستون فيلا في بيان رسمي عن استحواذ رجلا أعمال أحدهما المصري ناصف ساويرس على حصة من النادي، من أجل ضخ استثمارات ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته.

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وبحسب تقارير إنجليزية فإن الصيني توني شيا مالك النادي السابق استغنى عن حصة قدرها 55% لشركة NSWE المملوكة لرجلي الأعمال ناصف ساويرس وويس إيدينز.

ناصف ساويرس الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبلجيكية رجل أعمال مصري من مواليد عام 1961 لأسرة تنتمي لمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت أسرته بنشاطاتها في المجال الاقتصادي، حيث أسس والده أنسي ساويرس شركة أوراسكوم متعددة النشاطات، كما يعد شقيقه نجيب ساويرس أحد أشهر رجال الأعمال المصريين.

ساويرس هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة OCI N.V وهي شركة أسمدة نيتروجينية هولندية يُقدر رأس مالها بـ 5.3 مليار يورو، كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة Topco بمجموعة NNS وهي شركة بارزة في مجال الاستثمار.

الأمير أبرز مشجعيه

"منذ وقت طويل في المدرسة، دخلت إلى ملعب كرة القدم، وكنت أبحث عن الأندية، كل أصدقائي في المدرسة كانوا إما من مشجعي مانشستر يونايتد أو مشجعي تشيلسي، ولم أكن أرغب في هذا السباق الطاحن، أردت أن يكون لدي فريق يمكن أن يعطيني لحظات أكثر عاطفية".. تصريحات سابقة للأمير البريطاني ويليام تشارلز أحد أبرز مشجعي آستون فيلا.

ويليام دأب على مساندة فريقه حتى في الأوقات الصعبة، وحرص على التواجد في مباراة آستون فيلا ضد ديربي كاونتي التي أعادت فريقه إلى أضواء بريميرليج مجددًا.

محاولة لم يكتب لها النجاح

في الموسم الماضي، كان آستون فيلا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى بريميرليج، إلا أن فولهام فرضت كلمته في نهائي "البلاي أوفس" وفاز بهدف دون رد.

فيلا احتل المركز الرابع في جدول دوري تشامبيونشيب، وخاض التصفيات التأهيلية، حقق الفوز على ميدلزبره بهدف دون رد في نصف النهائي، وخسر أمام فولهام في النهائي ليتأجل حلم العودة إلى الموسم الحالي.