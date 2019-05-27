منصة "واتش ايت" تفوز بالحقوق الرقمية للدوري المصري لمدة 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت منصة "واتش ايت" للمحتوى الرقمي فوزها بالحقوق الرقمية لبطولة الدوري المصري لمدة 4 مواسم مقبل تبدأ من موسم 2019-2020. وتتيح المنصة لمستخدميها الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات لبطولة الدوري المصري عبر التطبيق الخاص بها أو عبر موقعها الإلكتروني. وتنوي "واتش ايت" إنتاج برامج رياضية خاصة بها على منصتها الرقمية، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الحقوق التي ستمتلكها حصرياً. وفي بيانها، أكدت منصة Watch it أن حصولها على حقوق الدوري المصري الحصرية سيكون إثراء للمحتوى الرياضي الرقمي، مشيرةً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إضافة المزيد من المحتوى الرقمي في كافة المجالات.

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