جون أنطوي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الجيش

أعلن جمال عمر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، باستاد جهاز تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الـ34والأخيرة لمسابقة الدوري. وضم التشكيل: حراسة المرمى:محمد كوكو Advertisements الدفاع: محمد دبش، عمر الوحش، حسني فتحي، طه عادل. الوسط: شميلس بيكلي، محمد توني، هاني سعيد، أحمد محسن، ميدو جابر. الهجوم: جون أنطوي

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