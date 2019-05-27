أحمد المحمدي يكشف سبب تفوق أستون فيلا وعودته للدوري الإنجليزي

أبدى أحمد المحمدي نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، سعادته بعودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وكان أستون فيلا تمكن من الفوز على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف،

في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين، في نهائي دورة "البلاي أوف"، ليتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك المحمدي في المباراة، وصنع الهدف الأول لفريقه في

الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

وقال المحمدي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "خبرة لاعبي أستون فيلا ساهمت بشكل كبير، في التأهل والعودة للبريميرليج".

وأضاف "كنا على درجة عالية من التركيز من أجل العودة للدوري الممتاز، وهذا الأمر كان له أثر كبير في إقتناصنا الفوز والصعود".