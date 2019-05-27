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كواليس خطاب تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن كواليس خطاب تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي كان مقررا لها

غدا الثلاثاء في الدوري.

وقال المصدر إن الخطاب تم إرساله إلى الناديين،

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الأهلي والمقاولون العرب، في تمام السابعة صباح اليوم الاثنين.

وتابع أن اتحاد الكرة فضل الانتظار لحين انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية.

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