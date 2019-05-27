كواليس خطاب تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن كواليس خطاب تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي كان مقررا لها

غدا الثلاثاء في الدوري.

وقال المصدر إن الخطاب تم إرساله إلى الناديين،

الأهلي والمقاولون العرب، في تمام السابعة صباح اليوم الاثنين.

وتابع أن اتحاد الكرة فضل الانتظار لحين انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية.