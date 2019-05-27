شيلونجو وبامبو يقودان هجوم الإسماعيلي أمام الجونة

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الجونة بعد قليل بالجولة الــ34 بمسابقة الدورى المصري. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى .. حراسة المرمى: محمد فوزى Advertisements خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدى، محمد هاشم، أسامة إبراهيم. خط الوسط: عبد الرحمن مجدى، محمد الضرف، عماد حمدى، مدحت فقوسة خط الهجوم: كريم بامبو، بنسون شيلونجو. على مقاعد البدلاء .. كمال السيد – طارق طه – مصطفى فارس – محمد بيومى – ريتشارد بافور – وجيه عبد الحكيم – حازم مرسى.

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