إعلامي تونسي: الزمالك قيمة شعبية بالمجتمع المصري

أكد الإعلامي التونسي فراس العشي، أن الزمالك من أكبر الأندية في مصر، ويستحق التتويج بلقب الكونفدرالية الافريقية، نتيجة العمل الكبير خلال السنوات الماضية.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية "الزمالك مر بحالة من الجفاف على المستوى الأفريقي، رغم العمل الكبير في

السنوات الأربع الأخيرة، حيث حقق الثنائية المحلية ولقبين للسوبر، والأن البطولة الكونفيدرالية".

وأردف "أنه عمل كبير يقوم به الزمالك، فهو هرم ولا يجب السماح بالمساس به، إنه نادي كفاح ويملك حضور

رياضي وشعبية رياضية في المشهد المصري".

وتابع "لقب الكونفدرالية هام للجماهير قبل أي لاعب، واقوم بتهنئتهم على بطولة مستحقة مقارنة بالجهد الكبير من الجمهور واللاعبين خلال السنوات الخمسة الأخيرة".

يذكر أن الزمالك تمكن أمس الأحد من حصد بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية.