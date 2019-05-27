صور.. وصول لاعبي الإسماعيلي لملعب الجونة

وصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قبل قليل الي ملعب الجونة لمواجهة فريقها بعد قليل في العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز. مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز. وظهرت علامات الإصرار على وجة لاعبي الدراويش منذ وصولهم لملعب اللقاء وبتطلع الفريق لخطف الثلاث نقاط لتعزيز مركزة. ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة.

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