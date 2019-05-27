شاهد.. مصطفى محمد يحتفل بفوز الزمالك بالكونفيدرالية

تداولت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم الفريق مصطفى محمد، المعار إلى طلائع الجيش، أثناء احتفاله بفوز الأبيض بالبطولة الكونفيدرالية. وظهر مصطفى محمد خلال الفيديو مع لاعبين من طلائع الجيش، أثناء احتفالهم بفوز الزمالك، باللقب الأفريقي، حيث بدأ في الرقص والهتاف باسم الزمالك بمجرد انتهاء اللقاء. الجيش، أثناء احتفالهم بفوز الزمالك، باللقب الأفريقي، حيث بدأ في الرقص والهتاف باسم الزمالك بمجرد انتهاء اللقاء. وتمكن الزمالك مساء أمس الأحد من الفوز بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة على ملعب برج العرب، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في نتيجة لقائي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما. شاهد الفيديو:

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