مالك أستون فيلا المصري يحتفل بالعودة للدوري الإنجليزي

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تواجد رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، في مدرجات مباراة استون فيلا أمام ديربي كاونتي، التي جمعت الفريقين اليوم الأثنين، في نهائي مباريات "البلاي أوف"المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويملك ناصف ساويرس نادي استون فيلا بنسبة 55%، منذ بداية إستثماره في النادي الإنجليزي في
واحتفل مالك النادي بفوز أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى نجم منتخب مصر، على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف، ليعود الفريق في الموسم المقبل للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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