فرج عامر: سموحة يؤيد استكمال الدوري من دون الدوليين

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على موافقة الفريق لإستكمال بطولة الدوري الممتاز بدون اللاعبين الدوليين، خلال فترة أمم أفريقيا 2019. وقال عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " سموحة يؤيد استكمال الدوري العام من دون الدوليين نهائيا قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". يذكر أن تأجيل مباريات الدوري العام، لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية شهد أزمة، خاصة بشأن مباريات الجولة الأخيرة.

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