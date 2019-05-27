نادي الجونة يهنئ الزمالك بالكونفيدرالية

أرسل نادي الجونة خطابًا لنادي الزمالك للتهنئة بحصوله على لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، والتي حصد لقبها أمس الأحد،

بالفوز في اللقاء النهائي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك تمكن مساء أمس

الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد تعادلهما في نتيجة لقائي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما، قبل أن يتمكن الفريق الأبيض من الفوز عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.