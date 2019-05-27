رياضة | طلب ناري من الترجي لـ"الكاف" بسبب جهاد جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب ناري من الترجي لـ"الكاف" بسبب جهاد جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الإثنين، تقديمه طلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإلغاء الإنذار الثاني بحق ثلاثة من لاعبيه قبل مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقررة أمام الوداد الرياضي المغربي، الجمعة المقبل، على ملعب رادس.

أفاد الترجي في بيان له أنه وجه خطاباً رسمياً إلى "كاف" يطالبه فيه بإلغاء الإنذارات التي رفعها الحكم المصري جهاد جريشة في وجه المدافع شمس الدين الذوادي، ولاعب خط الوسط غيلان الشعلالي، والحارس معز بن شريفة، في مباراة الذهاب بالرباط.

ومن المفترض ألا يخوض اللاعبون الثلاثة المباراة بسبب عقوبة الإنذار الثاني.

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وكان فريق الوداد المغربي طالب أيضاً في وقت سابق في خطاب إلى "كاف" بإلغاء الإنذار الثاني بحق لاعبه أشرف داري حتى يتسنى له المشاركة في لقاء الإياب بتونس.

وسيفتقد الفريق المغربي لقائده إبراهيم النقاش لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.