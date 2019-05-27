رياضة | أوكرانيا وأوروجواي يقتربان من التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا وأوروجواي يقتربان من التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المنتخبان الأوكراني والأوروغوياني، قدماً في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاماً) المقامة حالياً في بولندا، بعدما حققا الفوز على قطر 1-0، وهندرواس 2-0، على التوالي، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بذلك إلى 6 نقاط منفرداً بصدارة المجموعة، انتظاراً لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة بين المنتخبين الأمريكي والنيجيري.

وجاء هدف الفوز للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 59، وسجله دينيس بوبوف، ليواصل الفريق انطلاقته القوية في البطولة.

كما رفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 6 نقاط، بينما ظل منتخب الهندوراس قابعاً في المركز الأخير دون رصيد، وذلك انتظاراً لنتيجة المباراة الأخرى المقررة بين منتخبي نيوزيلندا والنرويج.

وافتتح نيكولاس أسيفيدو التسجيل لأوروغواي في الدقيقة 41، ثم أضاف نيكولاس سشيبكاس أوليفا الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.