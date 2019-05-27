رياضة | أسطورة تشيلسي لـ"الخليج 365": إقالة ساري؟ لا نفكر في الأمر.. ما يشغلنا هو التتويج باليوروباليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة تشيلسي لـ"الخليج 365": إقالة ساري؟ لا نفكر في الأمر.. ما يشغلنا هو التتويج باليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيانفرانكو زولا المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أنه البلوز جاهز لحصد لقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

ويلتقي أرسنال أمام نظيره تشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال زولا أسطورة تشيلسي الإنجليزي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حتما ستكون مواجهتنا أمام أرسنال صعبة للغاية لكننا سنفعل ما بوسعنا للتتويج بالمسابقة الأوروبية".

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وعن الأنباء التي تتحدث عن رحيل المدرب الإيطالي للبلوز ماوريسيو ساري بعد مباراة أرسنال، قال: " لا نفكر في الأمر كل ما نود أن نقوم به هو وضع الخطة المناسبة من أجل تحقيق اللقب".

وتابع: "نحاول أن نضع بصمتنا على مستوى الفريق وطريقة اللعب الأمور لا تبدو جيدة في بعض الأحيان لكن في النهاية علينا أن نكون أكثر حسما".