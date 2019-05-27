رياضة | ديوكوفيتش يقسو على البولندي هوركاش في بطولة رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديوكوفيتش يقسو على البولندي هوركاش في بطولة رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مسيرته في بطولة رولان جاروس، اليوم الإثنين، باكتساح البولندي هوبرت هوركاش في الدور الأول 3-0.

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لم يجد اللاعب الصربي أي صعوبة في حسم الأمور لصالحه (6-4 و6-2 و6-2)، خلال أقل من ساعة ونصف.

وسيلتقي دويكوفيتش في الدور الثاني مع السويسري هنري لاكسونين، الذي أطاح بالإسباني بيدرو مارتينيز (6-1 و6-0 و7-6(7-4)، خلال ساعتين و5 دقائق.