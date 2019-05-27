رياضة | مصدر بالزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة لكريستيان جروس على رأس المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن جروس كان يتوقع رحيله عن الفريق بعد مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية بسبب توتر العلاقة بينه وبين رئيس نادي الزمالك بشكل كبير.

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وأوضح المصدر أن جروس يرغب في الرحيل عن الزمالك خلال الفترة الحالية وعدم الاستمرار إلى ما بعد أمم افريقيا 2019 حتى يتمكن من بدء فترة الإعداد مع فريقه الجديد.

وأشار إلى أن المدرب سيحصل على راتب شهر مايو قبل الرحيل عن الفريق بشكل نهائي.