رياضة | موقف الزمالك من عودة أبو الفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من عودة أبو الفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من انضمام أحمد أبو الفتوح إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة أمم افريقيا 2019 لكن إدارة نادي الزمالك غير متحمسة حتى الآن في إعادة اللاعب إلى الفريق في الموسم المقبل.

وكان أبو الفتوح قد رحل إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف موسم في يناير الماضي.

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ويرغب مسئولو الزمالك في تدعيم الجبهة اليسرى بظهير جديد وعدم إعادة أبو الفتوح بسبب قناعتهم أنه لن يكون مفيد للفريق وهو ما كان السبب وراء خروجه للإعارة وعدم بقائه مع الفريق.

وانضم أبو الفتوح ضمن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في أمم افريقيا 2019 مع المكسيكي خافيير أجيري.

وعانى أبو الفتوح قبل رحيله عن الزمالك من استبعاده المتكرر وعدم حصوله على فرصته مما دفع الإدارة في النهاية لإعارته وعدم الإبقاء عليه.