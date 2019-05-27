رياضة | حصريا.. الدوري المصري رقميا على Watch iT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصريا.. الدوري المصري رقميا على Watch iT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات مقبلة.

ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات.

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كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.

وأشارت إدارة منصة Watch iT إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوي الرياضي الرقمي علي المنصة.

كما أنه يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالي إضافة الكثير من المحتوي الرقمي في مختلف المجالات.