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رياضة | تقارير.. عاجل - برشلونة يعلن عن مدربه الجديد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. عاجل - يعلن عن مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني استقر على تعيين الإيطالي ماسيلميانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس مدربًا للفريق الكتالوني خلفًا لأرنستو فالفيردي.

وأكدت صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية، إلى أن أليجري سيكون هو المدرب القادم للبلوجرانا خلفًا لفالفيردي الذي استقرت إدارة البرسا على رحيله بعد خسارته لكأس ملك إسبانيا السبت الماضي أمام فالنسيا.

وفشل الفريق الكتالوني في التتويج ببطولتي حيث خرج أمام من نصف النهائي، وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

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