رياضة | تقارير.. عاجل - برشلونة يعلن عن مدربه الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني استقر على تعيين الإيطالي ماسيلميانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس مدربًا للفريق الكتالوني خلفًا لأرنستو فالفيردي.

وأكدت صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية، إلى أن أليجري سيكون هو المدرب القادم للبلوجرانا خلفًا لفالفيردي الذي استقرت إدارة البرسا على رحيله بعد خسارته لكأس ملك إسبانيا السبت الماضي أمام فالنسيا.

وفشل الفريق الكتالوني في التتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا حيث خرج أمام ليفربول من نصف النهائي، وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.