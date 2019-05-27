رياضة | انتصار سهل لـ"نادال" على الألماني هانفمان في بطولة رولان جاروس الفرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار سهل لـ"نادال" على الألماني هانفمان في بطولة رولان جاروس الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال اليوم الإثنين، مشواره في بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثاني البطولات الكبرى هذا العام، بانتصار سهل على الألماني يانيك هانفمان بثلاث مجموعات نظيفة 6-2 و6-1 و6-3 في لقاء استغرق ساعة و57 دقيقة.

وسيواجه نادال، الملقب بـ"ملك الملاعب الترابية"، في الدور الثاني الفائز من مواجهة الألماني الآخر يانيك مادين والبلجيكي كيمير كوبيجانس.

Advertisements

ولم يمنح اللاعب الإسباني المصنف الثاني عالميا والمتوج 11 مرة برولان جاروس أي فرصة لمنافسه الألماني المصنف 184 عالميا، وصاحب الـ27 عاما.

ونجح نادال في كسر إرسال منافسه ست مرات من أصل عشر محاولات، بينما فشل هانفمان في الفوز بأي كسر لإرسال "الماتادور" الإسباني.