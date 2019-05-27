رياضة | بالأرقام.. كيف كان موسم أستون فيلا في التشامبيونشيب ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كيف كان موسم أستون فيلا في التشامبيونشيب ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أستون فيلا في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على فريق ديربي كاونتي في المباراة الفاصلة بين الفريقين على ملعب ويمبلي.

وكان أستون فيلا قد صعد إلى المباراة النهائية من البلاي أوف على حساب فريق ويست بروميتش، وذلك بعد الفوز عليه عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام أستون فيلا في التشامبيونشيب هذا الموسم.

Advertisements

شارك فريق أستون فيلا هذا الموسم بالتشامبيونشيب في 46 مباراة، حيث حقق الفوز خلال 20 لقاء، وتعادل في 16 مواجهة، وانهزم في 10 مباريات طوال الموسم، وذلك بخلاف المباراتين الذي خاضهم في منافسات البلاي أوف المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وانهى الموسم في المركز الخامس برصيد 76 نقطة.

ونجح لاعبو أستون فيلا في تسجيل 82 هدف في الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى أربعة أهداف في مباريات البلاي أوف، واهتزت شباكه في 61 مرة، بالإضافة إلى مرتين في مباريات البلاي أوف أيضاً.

ويعد تامي إبراهام هو هداف فريق أستون فيلا هذا الموسم برصيد 25 هدف، ويأتي نوثان كودجا في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، ويملك كونون هوريهان افضل رقم لصناعة الأهداف لفريقه هذا الموسم برصيد 11 هدف.