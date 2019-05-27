شكرا لقرائتكم خبر عن Watch iT تحصل على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات. Advertisements ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكل الأهداف والمباريات والملخصات. كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة منصة Watch iT إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة وأيضًا يمثل حماية لحقوق استخدامه وستتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.

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