شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تختار فان ديك لاعب الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اختيار الهولندي فيرجيل فان ديك أفضل لاعب في فريق كرة القدم بالنادي لموسم 2018 – 2019، بناءً على تصويت الجماهير. وساهم فيرجيل فان ديك في صعود ليفربول إلى نهائي دوري ابطال أوروبا للموسم الثانى على التوالى، بجانب احتلال المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

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