شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يدرس استكمال الدوري بدون «الدوليين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة أنه يدرس استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين، إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة الأندية في إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية، وذلك بعد موافقة الأندية المعنية.

جاء ذلك في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم لإيضاح موقفه من الأزمة الدائرة والتي اشتعلت عقب موقف النادي الأهلي برفض استكمال منافسات الدوري حال تأجيل مبارياته لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وأضاف الاتحاد في بيانه أنه يؤكد على أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، مضيفًا أن اللوائح الدولية كذلك أعطت الحق للمنتخب الوطني في تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية .

وتابع: الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية، مضيفًا أن الأندية فضلت مد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.

وأختتم الاتحاد بيانه: أنه استعرض خلال اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.