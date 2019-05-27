شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طالبت اللاعبين بعدم التركيز مع المدرب.. وقادرون على تحقيق الثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 46 دقيقة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 21:34

أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عدم تجديد عقد المدير الفني السويسري كريستيان غروس الذي ينتهي خلال أيام، مشيرا إلى أنه طالب اللاعبين باستعادة الثقة في أنفسهم، وعدم التركيز مع غروس، لسوء إدارته للشوط الأول الذي انتهي بالتعادل السلبي من دون أهداف، ونفى اعتذاره لرئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) أحمد أحمد، من أجل حضور المباراة النهائية لكأس الكونفديرالية إثر خضوعه للإيقاف، مشددا على أنه سيبدأ في محاسبة نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير، لترويجه ما وصفه بشائعة الاعتذار، فضلا عن مواقفه المؤيدة للأهلي في أزمة تأجيل المباريات بالدوري المحلي.



وأكد رئيس "القلعة البيضاء" قدرة ناديه على الفوز في بالدوري المصري وكأس مصر لتحقيق ثلاثية تاريخية، وجدد هجومه على المدير الفني للمنتخب المصري خافير أغيري ووصفه بأعمى القلب والبصيرة لعدم ضمه لاعبيه كهربا وعبدالله جمعة للتشكيلة التي سيخوض بها كأس الأمم الإفريقية.

على صعيد متصل، طوى الزمالك صفحة البطولة الإفريقية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري المصري فى مباراة مؤجلة في 30 الجاري، ويغيب نجم الوسط طارق حامد للإيقاف.