شكرا لقرائتكم متى ينتهى عقد جروس مع الزمالك ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك قرارا برحيل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى.

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن مشوار جروس انتهى مع الأبيض، موضحا إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي مباراة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية بعدم التركيز مع تعليمات المدير الفني واتهمه بالسعى لخسارة الفريق.

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وعلى الجانب الأخر أكد جروس أن عقده مع الزمالك سينتهي بنهاية الشهر الجاري،موضحا إلى أن إدارة ناديه تحدثت معه بشأن تمديد التعاقد فى الفترة الماضية لكن الانشغال بخوض مباريات الكونفدرالية والدوري الممتاز أدى لتأجيل حسم الملعب.

وينتهى عقد جروس مع الزمالك يوم 31 مايو الجارى وبعدها يصبح المدير الفنى حرا فى تولى القيادة الفنية لأى فريق آخر.