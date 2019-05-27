جماهير الزمالك فى سويسرا تحتفل بالكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل حرصت جماهير نادي الزمالك في سويسرا على الاحتفال بفوز الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بصحبة هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي.

وحرص عدد من جماهير نادي الزمالك في سويسرا والعاملين بالسفارة المصرية والغرفة السياحية هناك على مشاهدة المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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