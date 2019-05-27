شكرا لقرائتكم السيراميك بديل الأهلى فى الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق نادي المقاولون العرب مع فريق سيراميكا كليوباترا على خوض مباراة ودية فى العاشرة من مساء غد الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتأتى ودية سيراميكا مع المقاولون لتعويض تأجيل لقاء الأهلى وذئاب الجبل الذى كان مقرر إقامته غدا.