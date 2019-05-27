السيراميك بديل الأهلى فى الجبل الأخضر...

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جدة - عمرو شويل أتفق نادي المقاولون العرب مع فريق سيراميكا كليوباترا على خوض مباراة ودية فى العاشرة من مساء غد الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وتأتى ودية سيراميكا مع المقاولون لتعويض تأجيل لقاء الأهلى وذئاب الجبل الذى كان مقرر إقامته غدا.
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