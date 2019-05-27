شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك : هنأخد الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبدالغني مدافع الزمالك أن الفوز بالكونفدرالية الإفريقية، نتاج مجهود كبير من جانب جميع أفراد المنظومة البيضاء سواء لاعبين أو جهاز فني أو مجلس إدارة.

قال عبد الغنى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي الزمالك أن الهدف الأسمى للاعبى القلعة البيضاء هو إسعاد الجماهير وهذا ما تحقق بحصد الكونفدرالية.

أضاف مدافع الزمالك أن حصد لقب الدوري الممتاز أمر فى غاية الأهمية بالنسبة للاعبى الأبيض وهناك ثقة كاملة فى تحقيق ذلك، قائلا: "سنحصد الدوري .. لدينا ثقة في ذلك"، مشددا أن اللاعبين والجهاز الفني للزمالك اغلقوا ملف الكونفدرالية وجاهزون لاستئناف البطولة المحلية وأنه على أتم الاستعداد للعب في أي مركز داخل المستطيل الأخضر.