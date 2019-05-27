شكرا لقرائتكم مدافع الأهلي أولى صفقات طنطا فى الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو طنطا لاتفاق مع مدافع الأهلى محمد نجيب، على التوقيع لأبناء السيد البدوى بنهاية الموسم الجارى، بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وعدم وجود الرغبة لإدارة الاخير فى تجديد عقد اللاعب فى إطار خطة الإدارة الحمراء فى تغيير دماء الفريق بلاعبين صغار السن.

ورحب مدافع الأهلى بعرض طنطا، رافضا فكرة اعتزاله بعد وصوله لسن الـ36 عاما، لاستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة.

جدير بالذكر أن طنطا عاد لدورى الأضواء والشهرة هذا العام بعد غياب دام عام واحد فقط، نجح من خلاله أبناء السيد البدوى العودة سريعا للإيجيبشين ليج سريعا.