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الجبلاية لـ"الخليج 365" : رفض نادي واحد يمنع تطبيق اقتراح الدوليين...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، تفاصيل الاقتراح المقدم بخصوص استكمال منافسات بطولة الممتاز بدون اللاعبين الدوليين المشاركة فى كأس أمم أفريقيا المقبلة المقرر انطلاقها فى مصر الشهر القادم.

 

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قال المصدر أن الاقتراح المذكور فى بيان اتحاد الكرة الأخير فرص تطبيقة ضئيلة للغاية، والأقرب أن يكون التصور المعلق غدا من جانب اتحاد الكرة يتضمن انتهاء مسابقة الدوري بعد إقامة بطولة أمم أفريقيا.

 

أضاف المصدر فى حديثه لـ"الخليج 365" أن تطبيق اقتراح غياب الدوليين عن المباريات المتبقية من عمر الدوري الممتاز يستلزم موافقة كافة الأندية الـ18 المشاركة فى المسابقة وحال رفض ناد واحد لن يتم تنفيذ الإقتراح، وبالفعل أبدى أكثر من نادي رفضهم لتطبيق هذا الاقتراح.

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