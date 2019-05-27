شكرا لقرائتكم ناصف ساويرس شريك النجاح فى تأهل أستون فيلا إلى الدورى الإنجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساهم رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس فى تحقيق حلم جماهير أستون فيلا، بعدما لعب دورا كبيرا فى صعود الفريق المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي نجم منتخب مصر إلى الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

أعلن نادى أستون فيلا الإنجليزى أن رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس سيقوم بالاستثمار فى النادى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شريكه الأمريكى ويس إدينس وذلك في 20 يوليو 2018.

وأكد النادى المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى لاعب المنتخب الوطنى، فى بيان عبر موقعه الرسمى، أن رابطة دورى الدرجة الأولى الإنجليزية وافقت على دخول المستثمرين الجدد وتمويل أستون فيلا من رجلى الأعمال المصرى والأمريكى.

نجح رجل الأعمال المصرى فى شراء نادى أستون فيلا الإنجليزى، الذى يمر بضائقة مالية فى شراكة تحت اسم NSWE، تحالف مع المستثمر الأمريكى ويسلى إدنس، للمساهمة فى زيادة رأس مال نادى أستون فيلا الإنجليزى مقابل 55% من أسهم النادى، خالص من أى مديونية، فى خطوة جديدة لرجال الأعمال المصريين فى الاستثمار الرياضى، بعدما اتجه إلى أكبر وأهم سوق رياضى فى العالم وهى المملكة المتحدة.

ويشارك ساويرس وإدينس فى إدارة شركة "NSWE" وهى التى قامت بعقد اتفاقية الاستثمار مع مسئولى نادى أستون فيلا لدعم الفريق وكان الهدف الرئيسى فى تلك الشراكة هو دعم الفريق بلاعبين جدد لمساعدة أستون فيلا على العودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال ساويرس وإدينس تصريحات للموقع الرسمى لأستون فيلا جاءت كالتالى: "بصفتنا محبى لكرة القدم نحن نشعر بإثارة كبيرة كوننا أصبحنا مستثمرين فى نادى عظيم كأستون فيلا، ونؤمن أن بمقدورنا جميعا ان نتكاتف من أجل إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية فى الكرة الإنجليزية".

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"نعرف أن تاريخ أستون فيلا كبير وجماهيره عريضة، ونعرف قيمته جيدا، ونسعى لتحقيق النجاح على المدى البعيد، ونأخذ الأمر بمحمل الجد لتحقيق كل تطلعات الجماهير، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تقييم شامل للنادى، وبالتأكيد ستكون الأولوية لفريق كرة القدم.

وصعد فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي نجم منتخب مصر إلى النسخة القادمة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي دورة "البلاي أوف".

وجاء هدفي أستون فيلا عن طريق أنور الغازي من صناعة أحمد المحمدي في الدقيقة 44، و جون ماكجين في الدقيقة 59، بينما جاء هدف ديربي كاونتي الوحيد عن طريق مارتن واجهورن في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وشارك أحمد المحمدي من البداية وقدم عرضاً طيباً وتمكن من صناعة هدف أستون فيلا في شباك ديربي كاونتي.

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربى كاونتى على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائى.