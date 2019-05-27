تفاصيل إصابة طارق حامد فى نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل علق مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الزمالك على الإصابة التى لحقت باللاعب أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
أكد المصدر أن الإصابة التى تعرض لها طارق حامد أمام الفريق المغربى عبارة عن جرح أسفل الظهر ما أدى إلى تساقط الدم بسبب ذلك الجرح.
أضاف المصدر ذاته إن الإصابة بسيطة وإن طارق حامد سيتواجد اليوم الأربعاء فى تدريبات الفريق الأبيض المقرر لها الحادية عشر من مساء اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بجانب خوض مران استشفائى.
وكشف المصدر أن تعرض طارق حامد للإصابة جاء بسبب حذاء أحد لاعبى الفريق المغربى فى كرة مشتركة ووصف اللاعب بأنه "ستارز حديد" ما أدى إلى إصابته بهذا الجرح فى المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بالأمس، بهدف نظيف، ليحتكم الأبيض إلى ركلات الترجيح بعد الخسارة فى الذهاب بنفس النتيجة ليفوز فى النهاية بالبطولة الأفريقية بركلات الترجيح ويتوج بالكونفدرالية.
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