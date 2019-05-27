شكرا لقرائتكم تقارير: كونتي توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل إعلام إيطالية يوم الاثنين أن أنطونيو كونتي، المدرب السابق لتشلسي الإنجليزي ويوفنتوس، يقترب من خلافة لوتشيانو سباليتي في الإدارة الفنية لنادي إنتر ميلان رابع الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فالنادي توصل إلى اتفاق شامل مع الإيطالي كونتي (49 عاما)، فيما أشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى عقد لمدة ثلاثة أعوام سيتم توقيعه في نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من نجاح إنتر ميلان في حجز بطاقته إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بضمانه المركز الرابع إثر فوزه على ضيفه إمبولي (2-1) في المرحلة الأخيرة من الدوري يوم الأحد، فإن مدربه سباليتي (60 عاما) أقر بأن مستقبله غير أكيد مع قطب ميلان.

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وقال سباليتي في تصريحات صحافية: الفوز على إمبولي يغير قليلا الأمور. الأمر الآن يتوقف على النادي للحديث وسأسمع ما سيقولونه، مثلكم تماما. أريد الاستمرار في تدريب إنتر، ولكن سنرى ما سيحدث.

وظهر اسم كونتي أيضا كخليفة محتمل لماسيميليانو أليغري في تدريب يوفنتوس، أو في الإدارة الفنية لنادي روما خلفا لكلاوديو رانييري الذي تولى المهمة مؤقتا بعد إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس الماضي.

وكان كونتي صانع إنجاز الألقاب الثلاثة الأولى من الثمانية المتتالية التي ظفر بها يوفنتوس في الدوري الإيطالي، كما توج مع تشيلسي بلقبي الدوري (2017) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2018).