شكرا لقرائتكم بوكيتينو واثق من لحاق هاري كين بنهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمسك ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي بالتفاؤل إزاء إمكانية مشاركة مهاجم الفريق هاري كين في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة أمام ليفربول يوم السبت المقبل، حيث يسعى اللاعب للعودة من الإصابة.

ويغيب كين عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل خلال مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي في أبريل الماضي.

Advertisements

وعاد هداف توتنهام إلى التدريبات، ويخوض سباقا مع الوقت لاستعادة لياقته والمشاركة في النهائي الأوروبي أمام ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين: الوضع بالنسبة له إيجابي للغاية... أمامنا أسبوع واحد لرصد كيفية تطور حالته. وسنرى ما سيحدث، ولا يمكنني قول ما إذا كان سيستعيد لياقته بنسبة 100 بالمائة أو أنه سيشارك أساسيا، أو من مقعد البدلاء.

ويتطلع توتنهام إلى التتويج الأوروبي الأول له، بينما يأمل ليفربول في التتويج للمرة السادسة بلقب البطولة، حيث أحرزها خمس مرات سابقة بمسمى "الكأس الأوروبية" و"دوري أبطال أوروبا".