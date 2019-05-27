ناصف ساويرس مالك أستون فيلا يحضر مواجهة ديربي كاونتي فى ويمبلى.. والمحمدي يتألق ويصعد بالفريق للممتاز



كتب مروان عصام

حضر ناصف ساويرس، رجل الأعمال المصرى مالك نادى أستون فيلا، إلى ملعب "ويمبلى" لحضور المباراة التى تجمع بين ناديى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى نجم منتخب مصر وديربى كاونتى فى نهائى دورة "البلاى أوف" المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزى الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربى كاونتى على ليدز يونايتد ضمن...