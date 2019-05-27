شاهد هدف صلاح في مرمى تشيلسي الفائز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

كتب: أحمد أبوعقيل نشرت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لنادي ليفربول تدوينة قصيرة بعد فوز نجم الفريق محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الموسم قائلة:"هدف الفريق الأول للموسم هو هدف مو صلاح في تشيلسي". كما نشر الصفحة الرسمية فيديو لهدف صلاح في مرمى تشيلسي.

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