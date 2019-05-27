شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتفق مع محمد نجيب بعد نهاية عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو طنطا مع محمد نجيب مدافع الأهلى على التوقيع لأبناء السيد البدوى بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وعدم وجود الرغبة لدى إدارة الاخير فى تجديد عقد اللاعب فى إطار خطة الإدارة الحمراء فى تغيير دماء الفريق بلاعبين صغار السن.

ويرفض محمد نجيب الإعلان عن اعتزاله بعد وصوله لسن الـ36 عاما ويرحب باللعب لطنطا لاستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة .

يذكر أن طنطا عاد لدورى الأضواء والشهرة هذا العام بعد غياب دام عام واحد فقط ، نجح من خلاله أبناء السيد البدوى العودة سريعا للإيجيبشين ليج سريعا.